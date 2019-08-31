В Киеве почтили память погибших под Радой нацгвардейцев
Возле здания Верховной Рады в субботу, 31 августа, состоялась церемония почтения памяти четырех бойцов Нацгвардии, погибших во время массовых беспорядков 31 августа 2015 года, сообщает УНИАН.
Мероприятие в память гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началось с молебна. В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента.
В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой и командующий Нацгвардией Николай Балан.
Планируется, что после церемонии возле парламента собравшиеся поедут на Соломенскую площадь, где возложат цветы к Мемориалу мужества, верности, героизма сотрудников МВД и мемориальным плитам, на которых увековечены имена погибших правоохранителей.
Мероприятие завершится посещением родителями погибших военного городка бригады, где проходили службы их дети. Там военный капеллан отслужит панихиду по погибшим, а родители увидят условия, в которых служили их сыновья.
Кроме того, предполагается, что сегодня совместно с командованием родители обсудят состояние судебного разбирательства дела по факту событий 31 августа 2015 года возле ВР.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве почтили память погибших под Радой нацгвардейцев
Напомним, 31 августа 2015 года под Верховной Радой прошли стычки митингующих с правоохранителями. Протестующие выступили против успешного голосования депутатов за децентрализацию. При столкновениях из толпы в силовиков бросили гранату. По данным МВД, пострадали больше сотни правоохранителей. Жертвами столкновений стали четыре бойца Нацгвардии.
В январе 2016 года суд выпустил одесских "свободовцев", подозреваемых в беспорядках под Радой.
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Почему погибшие есть, а виновных нет!