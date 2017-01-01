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В центре Киева "накрыли" подпольное VIP-казино

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Незаконное игорное заведение работало в торговом центре Олимпийский при содействии работников правоохранительных органов.

В торговом центре Олимпийский в центре Киева ликвидировали подпольное казино, сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 31 августа.

Как сообщается, в дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, соблюдая все условия конспирации.

Правоохранители больше часа заходили в помещение, где располагалось 17 игровых столов и шесть рулеток.

Во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации, "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также опрошено более десяти человек, которые подтвердили участие в функционировании подпольного заведения.

По информации СБУ, незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет генеральная инспекция Генпрокуратуры.

Напомним, что ранее под Киевом обнаружили сеть подпольных онлайн-казино с серверами в России.

 

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Теги: Киев, СБУ, игорный бизнес, видео, казино, торговый центр
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Источник: korrespondent.net

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