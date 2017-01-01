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В Киеве со стрельбой ограбили иностранца

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Грабители выпрыгнули из автомобиля, несколько раз выстрелили потерпевшему в ногу и отобрали у него сумку с деньгами и документами.
С места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы
С места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы
Нацполиция Украины

В Киеве на Чоколовке произошел неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину-иностранца, забрали у него сумку с деньгами и скрылись на автомобиле. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в субботу, 31 августа.

Инцидент произошел на улице Молодогвардейская. В дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что двое неизвестных напали на его брата.

"Заявитель рассказал, что мужчины выпрыгнули из автомобиля, несколько раз выстрелили потерпевшему в ногу и отобрали у него сумку с деньгами и документами. На вызов выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных и врачи", – говорится в сообщении.

На месте полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением бедра. Его госпитализирован в больницу для оказания медпомощи. Пострадавшим оказался 22-летний уроженец другого государства, который несколько уже лет проживает в Киеве. С места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по статье о разбое (ч.2 ст.187 УК Украины). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что получившие гражданство от Зеленского грузины попались на разбое. Они напали на дом жителя Бориспольского района.

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Теги: Киев, ограбление, иностранцы, стрельба, грабители
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Источник: korrespondent.net

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