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Киев. Последние дни лета

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Многие киевляне и гости столицы провели субботу на природе – возле Днепра, других водоемов, в парках.
Киевляне прыгают в реку с дерева
Киевляне прыгают в реку с дерева
Павел Пащенко / Корреспондент.net

Сегодня последний день лета – суббота, 31 августа. Но в Киеве пока ничего не говорит о том, что уже завтра наступит осень. На улице жара около +30, а на небе – ни одного дождевого облака.

Многие киевляне и гости столицы провели субботу на природе – возле Днепра, других водоемов, в парках.

О том, как провожали лето киевляне, смотрите в эксклюзивном фотоотчете Павла Пащенко для Корреспондент.net.

Cмотрите фотогалерею: Киев. Последние дни лета

Напомним, нынешним летом самым жарким днем в Киеве стало 13 августа. В этот день температура поднялась до +35 градусов.

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Теги: Киев, погода, фото, лето, выходные, выходной, Погода в Киеве, Выходные дни, Выходные в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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