Смертельное ДТП в Киеве: Daewoo влетел в припаркованный внедорожник

Водитель погиб на месте.

В воскресенье, 1 сентября, на улице Ревуцкого, 7 произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Daewoo Lanos на большой скорости влетел в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan. От столкновения мужчина да рулем Lanos погиб на месте.

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ДТП произошло около 12:20. Об этом сообщает Информатор.

По словам полицейских, водитель Daewoo на большой скорости двигался по улице Ревуцкого в сторону улицы Здолбуновской. На одном из участков дороги Lanos неожиданно зацепил колесом бровку. От этого машину занесло и она врезалась в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan.

Удар был столь сильным, что Tiguan развернуло и откинуло на тротуар, а водитель Daewoo погиб на месте. Примечательно, что в момент столкновения дорога была практически свободной. Кровь погибшего водителя отправят на проверку уровня содержания алкоголя.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчину сбили грузовик и автобус.