В Киеве мужчина получил три удара ножом за замечание

Мужчина вышел сделать замечание шумевшей ночью под окнами дома компании, и был ранен. Нападавшие сбежали.

В ночь на понедельник, 2 сентября, в Киеве произошла драка. В ходе конфликта одному из мужчин нанесли ножевые ранения. "Скорая" госпитализировала пострадавшего в больницу, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около полуночи по адресу улица Кустанайская, 7.

По предварительной информации правоохранителей, под окнами дома сидела компания людей и шумела. Местный житель вышел на улицу, чтобы сделать замечание. Во время разговора начался конфликт, который перерос в драку.

В результате стычки местному жителю нанесли три ножевых ранения, после чего нападавшие скрылись. У мужчины обнаружили резаную рану в области ребер, колотую рану бедра и колотую рану в области лопатки. Пострадавшему первую помощь оказали патрульные и передали его медикам, которые в срочном порядке госпитализировали мужчину в больницу.

На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина ударил полицейского ножом. Нападавший оказался тестем потерпевшего.

Напомним, что ранее киевлянин кувалдой разгромил подъезд из-за замечания о брошенном окурке.

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