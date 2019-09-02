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В Киеве мужчина получил три удара ножом за замечание

Комментариев: 1
Мужчина вышел сделать замечание шумевшей ночью под окнами дома компании, и был ранен. Нападавшие сбежали.
По вызову прибыли полиция и "скорая"
По вызову прибыли полиция и "скорая"
kiev.informator.ua

В ночь на понедельник, 2 сентября, в Киеве произошла драка. В ходе конфликта одному из мужчин нанесли ножевые ранения.  "Скорая" госпитализировала пострадавшего в больницу, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около полуночи по адресу улица Кустанайская, 7.

По предварительной информации правоохранителей, под окнами дома сидела компания людей и шумела. Местный житель вышел на улицу, чтобы сделать замечание. Во время разговора начался конфликт, который перерос в драку.

В результате стычки местному жителю нанесли три ножевых ранения, после чего нападавшие скрылись. У мужчины обнаружили резаную рану в области ребер, колотую рану бедра и колотую рану в области лопатки. Пострадавшему первую помощь оказали патрульные и передали его медикам, которые в срочном порядке госпитализировали мужчину в больницу.

На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина ударил полицейского ножом. Нападавший оказался тестем потерпевшего. 

Напомним, что ранее киевлянин кувалдой разгромил подъезд из-за замечания о брошенном окурке.

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Теги: Киев, нападение, ранение, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Люблю_Украину    02.09.2019, 08:27
Оценка:  0
Люблю_Украину
о чем он думал выходя один к одичалым?
Антибес    02.09.2019, 08:22
Оценка:  0
Антибес
Чтобы делать замечание компании,необходимо при себе иметь какой-нибудь"аргумент". Лучше всего огнестрельный.Но лучше всего вызвать полицию и сказать что эта компания орёт"Слава России"и"Путин введи войска". :-)
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