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Пассажирки киевской маршрутки устроили драку за место

Комментариев: 1
"В ход шли не только кулаки, но и сумки", отмечают очевидцы.
Дерущихся разняли
Дерущихся разняли
скриншот

В Киеве две пассажирки 555 маршрутки устроили в салоне драку из-за места — в ход шли не только кулаки, но и сумки. Похожий инцидент, но более массовый, произошел из-за мест в маршрутке под Ровно.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный.

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“В маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место. Такие дела“, — говорится в комментарии к видео.

Под этим постом в социальных сетях пользователи активно комментировали инцидент:

“От пацанки до панянки“. Медийники, разбирайте героинь ... “;

“Новые киевлянки с новой “хультурою“;

“Высадили бы обеих и пусть выясняют на улице, кто кого…“.

Как сообщалось 18 июня, пассажиры маршрутки “Ровно-Березно“ устроили массовую драку.

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Теги: маршрутка, Киев, драка
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Комментариев (1)
Антибес    02.09.2019, 11:57
Оценка:  -2
Антибес
Фы фсё фрёти,путинские журнашлюшки!Это только в Маскве может такое быть.А у нас после Пэрэмоги нет!Да и маршруток у нас нет уже 5 лет,все ездят исключительно на Lexus,Porsche,Maseratti,Bugatti,P agani,McLaren и Ferrari!А кто в это не верит тот ольгинский тролль! :-)
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