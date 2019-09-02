Пассажирки киевской маршрутки устроили драку за место

"В ход шли не только кулаки, но и сумки", отмечают очевидцы.

В Киеве две пассажирки 555 маршрутки устроили в салоне драку из-за места — в ход шли не только кулаки, но и сумки. Похожий инцидент, но более массовый, произошел из-за мест в маршрутке под Ровно.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный.

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“В маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место. Такие дела“, — говорится в комментарии к видео.

Под этим постом в социальных сетях пользователи активно комментировали инцидент:

“От пацанки до панянки“. Медийники, разбирайте героинь ... “;

“Новые киевлянки с новой “хультурою“;

“Высадили бы обеих и пусть выясняют на улице, кто кого…“.

Как сообщалось 18 июня, пассажиры маршрутки “Ровно-Березно“ устроили массовую драку.

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