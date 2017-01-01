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В парке Партизанской славы охрана остановила кровавую "дуэль"

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Двое мужчин были в состоянии алкогольного опьянения.
В парке Партизанской славы охрана остановила кровавую "дуэль"
© facebook.com/munohorona
Фото 1/3
  • Нарушителей порядка передали полиции
  • Нарушителей порядка передали полиции
  • Нарушителей порядка передали полиции
В парке Партизанской славы охрана остановила кровавую "дуэль"
Нарушителей порядка передали полиции
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В парке Партизанской славы в Дарницком районе Киева двое “джентльменов“ на глазах шокированных киевлян сошлись в смертельном поединке. Драку разняли представители коммунального предприятия “Муниципальная охрана“.

Об этом сообщает Муниципальная охрана на своей странице в Facebook.

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“К дежурному наряду обратилась прохожая, которая сообщила, что у озера двое мужчин громко выясняют отношения. Подбежав на место, муниципалы обнаружили пару нетрезвых граждан, которые наносили друг другу удары столовыми ножами. Конфликт был немедленно прекращен, оружие - конфисковано, медицинская помощь - оказана, “дуэлянты“ - переданы полиции“, - рассказали охранники.

Как сообщалось 15 августа, на Печерске пьяный мужчнина избил супругов-киевлян с ребенком.

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Теги: драка, нож, Киев, парк
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