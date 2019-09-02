Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Крещатике в одних стрингах ходил курьер с желтым рокзаком

Комментариев: 1
В соцсетях комментируют инцидент.
Многие девушки любовались споортивным телом курьера
Многие девушки любовались споортивным телом курьера
скриншот

Читай также: Во Львове голый турист из Германии шокировал прохожих

В Киеве на улице Крещатик, заметили мужчину спортивного телосложения в одних стрингах и с большим желтым рюкзаком, с которым обычно ездят курьеры службы доставки Glovo.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

На записи можно увидеть, как мужчина без одежды и обуви прогуливается по Крещатику.

Стоит отметить, что многие прохожие обращали внимание на необычного “курьера“. Особенно активно оборачивались на него девушки. Автор записи даже добавил в видео популярный в социальной сети Instagram “романтический“ эффект.

Как сообщалось 27 июля, в Киеве по Крещатику пробежала группа голых парней.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Крещатик, голый мужчина, курьер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
RomaCrimea    02.09.2019, 14:17
Оценка:  -1
RomaCrimea
еуропа, кули.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь