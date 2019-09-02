На Крещатике в одних стрингах ходил курьер с желтым рокзаком
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В Киеве на улице Крещатик, заметили мужчину спортивного телосложения в одних стрингах и с большим желтым рюкзаком, с которым обычно ездят курьеры службы доставки Glovo.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.
На записи можно увидеть, как мужчина без одежды и обуви прогуливается по Крещатику.
Стоит отметить, что многие прохожие обращали внимание на необычного “курьера“. Особенно активно оборачивались на него девушки. Автор записи даже добавил в видео популярный в социальной сети Instagram “романтический“ эффект.
Как сообщалось 27 июля, в Киеве по Крещатику пробежала группа голых парней.
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