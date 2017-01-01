В Киеве ночью сгорели три авто

Первое авто загорелось, когда водитель попытался завести мотор. Вскоре огонь перекинулся на соседние машины.

В Днепровском районе Киеве в ночь на среду, 4 сентября, сгорели три автомобиля, припаркованных во дворе жилого дома, сообщает Информатор.

Инцидент произошел по адресу бульвар Перова, 25 около 23:45. Обошлось без пострадавших.

По предварительной информации, Toyota, Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е стояли во дворе.

Водитель Toyota сел в машину и включил зажигание. Сразу после этого из капота автомобиля начали вырываться языки пламени. Буквально за несколько минут огонь полностью охватил машину и перекинулся на стоящие рядом автомобили Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

На место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.Однако, Toyota сгорела полностью. А Volkswagen и Mercedes получили серьезные повреждения, у машин оплавилась бока, которые находились вблизи пылающей Toyota

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали пожарные, патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Причины и детали происшествия будут выяснять правоохранители.

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Ранее сообщалось, что на бывшей автобазе в Киеве сгорели три машины. На ликвидацию пожара ушло около двух часов.

А в Виннице сгорели два авто супругов, подозревают поджог.

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