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Киевляне встревожены: Пруд на Осокорках стал красного цвета

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Жители Осокорков забили тревогу.
Причины изменения цвета воды неивестны
Причины изменения цвета воды неивестны
Скриншот

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В одном из районов Киева в среду, 3 сентября, местные жители заметили, что вода в одном из прудов стала красногго цвета.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный“.

“Сегодня на утренней прогулке на Осокорках обнаружили, что в одном из прудов покраснела вода. Кто знает что это может быть? И куда следует обращаться в таких случаях?“, - написали в сети и опубликовали видеозапись для доказательства.

Как сообщалось 4 августа, в киевском озере произошел мор рыбы.

А 22 августа Запорожье окутал плотный смог.

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Теги: Киев, прууд, экология, вода
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