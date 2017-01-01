Киевляне встревожены: Пруд на Осокорках стал красного цвета
Жители Осокорков забили тревогу.
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В одном из районов Киева в среду, 3 сентября, местные жители заметили, что вода в одном из прудов стала красногго цвета.
Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный“.
“Сегодня на утренней прогулке на Осокорках обнаружили, что в одном из прудов покраснела вода. Кто знает что это может быть? И куда следует обращаться в таких случаях?“, - написали в сети и опубликовали видеозапись для доказательства.
Как сообщалось 4 августа, в киевском озере произошел мор рыбы.
А 22 августа Запорожье окутал плотный смог.
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