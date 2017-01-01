В Киеве перекрасили в розовый цвет памятник Самсону

Окутанный легендами старейший фонтан столицы оригинально обновили .

Пользователи соцсетей обсуждают смену цвета фонтана-памятника Самсону на киевском Подоле.

Об этом сообщает пользователь сети Дмитрий Качура в Facebook.

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“Пару недель назад писал об ужасном состоянии фонтана Самсона на Подоле. Облупленная статуя с кучой мусора в самом фонтане. Сегодня проходил мимо и ужаснулся... Мусор коммунальщики из фонтана убрали, что гуд. Более того - они перекрасили памятник. В малиновый цвет!!! Хочется глянуть этим эстетам из благоустроя в глаза... Малиновый Самсон, разрывающий пасть малиновому льву - такого точно ни в одной стране мира нет“, - написал он.

Однако достоверно не известно, кто именно перекрасил памятник в такой цвет.

Стоит отметить, что ранее памятник раскрашивали в естественные цвета - тело Самсона было бежевого цвета, волосы коричневого, также лев имел темную гриву и желтую шерсть.

Напомним, в 2015 году скульптуре Самсона в Киеве отбили нос.

В октябре 2018 года сообщалось, что в исторической части Киева на Подоле планируется отремонтировать и отреставрировать фонтан Самсон.

Как сообщалось 8 августа, в Киеве демонтировали гигантскую синюю руку.

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