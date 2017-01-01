В центре Киева задержали фальшивого копа с документами

Как оказалось, и коп, и документы оказались липовыми.

Прошлые выходные для полицейских столицы стали настоящим испытанием. В центре Киева они остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Между тем, нарушитель назвал себя сотрудником правоохранительных органов и даже предъявил документы.

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Об этом сообщает издание Страна, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Надо сказать, что полицейские остановили Mercedes с "крутыми" номерами: четырьмя восьмерками и общегосударственными символами "ІІ", которыми зачастую пользуются сотрудники МВД и спецслужб.

Водитель начал скандалить, что его не имеют права останавливать потому, что он “важная птица”. Нарушитель показал оперативный талон, который сотрудники МВД и спецслужб под прикрытием используют на оперативных заданиях.

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К слову, оперативный талон освобождает машину от досмотра и дает право водителю при крайней необходимости отклоняться от соблюдения ПДД. Существует информация, что подобные талоны частенько выдавались в свое время гражданским лицам, чтоб те могли отбиваться от полиции.

Между тем, полицейские не поленились, позвонили диспетчеру УПП, чтобы уточнить, есть ли в базе оперативный талон с таким номером. Оказалось, что талон - подделка.

Теперь нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, под Киевом разоблачили группировку, подделывавшую документы для нелегалов. Подозреваемые сбывали поддельные документы по всей территории страны через сеть посредников.

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