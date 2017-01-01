Киевляне жалуются на давку на станции метро Позняки - соцсети

Пользователи Сети публикуют видео давки в метро в час пик.

Пользователи Сети подтвердили то, что давка на этой станции метро происходит часто Скриншот

Пользователь соцсети Facebook Виктория Давиденко в группе "Позняки Осокорки Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на г Киева" опубликовала видео давки на станции метро Позняки.

“Сегодняшнее утро в 8.45( м. Позняки“ - подписала видео Виктория.

Пользователи Сети назвали основные причины давки: "много новостроек, рядом конечные станции автобусов и маршруток, а также школьники, студенты“.

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Илона Приходько отметила: “Писали письмо на директора метрополитена, голову Дарницкого района, просили усовершенствовать пропускную способность станции Позняки, пускать пустые вагоны с Позняков, а не с Харьковской, так как основной пассажиропоток находится на Позняках. Ответ: станция Позняки работает прекрасно, поезда в час пик идут часто.“

Пользователи Сети подтвердили то, что давка на этой станции метро происходит часто Скриншот

Пользователи Сети подтвердили то, что давка на этой станции метро происходит часто Скриншот

Пользователи Сети подтвердили то, что давка на этой станции метро происходит часто Скриншот

Ранее сообщалось о том, что киевское метро уже упраздняет и карточки. Везде будет действовать только электронный билет.

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