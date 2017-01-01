Киевляне жалуются на давку на станции метро Позняки - соцсети
Пользователь соцсети Facebook Виктория Давиденко в группе "Позняки Осокорки Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на г Киева" опубликовала видео давки на станции метро Позняки.
“Сегодняшнее утро в 8.45( м. Позняки“ - подписала видео Виктория.
Пользователи Сети назвали основные причины давки: "много новостроек, рядом конечные станции автобусов и маршруток, а также школьники, студенты“.
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Илона Приходько отметила: “Писали письмо на директора метрополитена, голову Дарницкого района, просили усовершенствовать пропускную способность станции Позняки, пускать пустые вагоны с Позняков, а не с Харьковской, так как основной пассажиропоток находится на Позняках. Ответ: станция Позняки работает прекрасно, поезда в час пик идут часто.“
Ранее сообщалось о том, что киевское метро уже упраздняет и карточки. Везде будет действовать только электронный билет.
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