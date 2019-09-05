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"Начальник, а шо опять": В Киеве задержали банду малолетних воров

Комментариев: 6
Самая молодая задержанная 2004 года рождения. Девушке всего 15 лет, но она уже была судимой за кражу.
"Начальник, а шо опять": В Киеве задержали банду малолетних воров
© Киев Оперативный / Facebook
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"Начальник, а шо опять": В Киеве задержали банду малолетних воров
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Киевские полицейские “на горячем“ поймали банду малолетних воров. В “группировку“ входило 7 человек.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

  • Список задержанных:

1. Эрика Тиберивна, 2004 года рождения, ранее судимая за кражу.

2. Агица Юрьевна, 1990 года рождения.

3. Милинда Тебеливна, 1987 года рождения.

4. Елизавета Юрьевна, 1997 года рождения.

5. Кристина Александровна, 1998 года рождения.

6. Елизавета Каренивна, 2002 года рождения.

7. Моисей Елемерович, 1993 года рождения, дважды судимый за кражу.

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Вся эта банда набросилась на женщину - туристку из Индии, 1998 года рождения, и похитили ее кошелек с документами, картами и деньгами.

Ранее сообщалось о том, что в Белой Церкви мошенница выманивала у детей золотые украшения. В полиции возбудили два уголовных дела.

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Теги: Киев, полиция, воры
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Комментариев (6)
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B5    05.09.2019, 11:18
Оценка:  +1
B5
Банда малолетних преступников......
2. Агица Юрьевна, 1990 года рождения. 3. Милинда Тебеливна, 1987 года рождения. 4. Елизавета Юрьевна, 1997 года рождения. 5. Кристина Александровна, 1998 года рождения. 6. Моисей Елемерович, 1993 года рождения, дважды судимый за кражу.
designandrey65    05.09.2019, 11:35
Оценка:  0
designandrey65
Классная аватарка,,,
PINKIPAU    05.09.2019, 11:12
Оценка:  +4
PINKIPAU
Цыгане. Работать не хотят, воруют.
designandrey65    05.09.2019, 11:10
Оценка:  +2
designandrey65
Эти циганс4кие твари задолбали... Депортировать их на историческую родину в Индию , пусть там воруют...
Катилин    05.09.2019, 11:15
Оценка:  -1
Катилин
Так они же с румынии, при чём тут Индия?
designandrey65    05.09.2019, 11:34
Оценка:  +1
designandrey65
Это индусы, в процессии перекочевали в Европу.
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