Самая молодая задержанная 2004 года рождения. Девушке всего 15 лет, но она уже была судимой за кражу.

"Начальник, а шо опять": В Киеве задержали банду малолетних воров

"Начальник, а шо опять": В Киеве задержали банду малолетних воров

Киевские полицейские “на горячем“ поймали банду малолетних воров. В “группировку“ входило 7 человек.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Список задержанных:

1. Эрика Тиберивна, 2004 года рождения, ранее судимая за кражу.

2. Агица Юрьевна, 1990 года рождения.

3. Милинда Тебеливна, 1987 года рождения.

4. Елизавета Юрьевна, 1997 года рождения.

5. Кристина Александровна, 1998 года рождения.

6. Елизавета Каренивна, 2002 года рождения.

7. Моисей Елемерович, 1993 года рождения, дважды судимый за кражу.

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Вся эта банда набросилась на женщину - туристку из Индии, 1998 года рождения, и похитили ее кошелек с документами, картами и деньгами.

Ранее сообщалось о том, что в Белой Церкви мошенница выманивала у детей золотые украшения. В полиции возбудили два уголовных дела.

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