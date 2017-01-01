Задержаны двое участников митингов под Нацсоветом
В Киеве по адресу Прорезная, 2, под зданием Нацсоветомпо вопросам телевидения и радиовещания полиция задержала двух учасников митингов. В акции участвовали около 180 человек.
Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Киева.
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“Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений“, - сообщили в полиции.
В полиции не сообщают фамилии задержанных. При этом на страничке в Facebook некая партия “Демократична сокира“ сообщила, что задержан один из ее основателей - Юрий Гудименко.
“Они формулируют причину задержания как хулиганские действия. Возник конфликт между Гудименко и еще одним протестующим. Другого протестующего также задержали. Мы ждем под отделом полиции“, - утояняет главный редактор издания “Петр и Мазепа“ Виктор Трегубов.
Сегодня Нацсовет по ТВ проводит заседание, на котором рассматриваются в том числе вопросы, связанные с проверками телеканалов “112 Украина“ и News One и возможным лишением лицензии. Под зданием Нацсовета проходят митинги как сторонников, так и противников телеканалов.
Как сообщалось 5 сентября, на заседании Нацсовета произошла перепалка из-за русского языка. Во время перерыва в заседании Нацсовета правоохранители предотвратили схватку, которую провоцировали против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь“ Олега Волошина.
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