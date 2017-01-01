Под Киевом горит свалка
Пожар продолжают тушить.
Крупный пожар произошел сегодня, 5 сентября, на свалке под Киевом.
Об этом сообщает телеканал "Киев" со ссылкой на ГУ ДСНС Украины в Киевской области.
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"Горит мусор на территории частного мусороперерабатывающего завода в селе Демидов - это Вышгородский район", - говорится в сообщении.
Вызов о пожаре поступил на 101 около 8:37. Мусор горит на площади полгектара, и еще отдельными ячейками на площади один гектар.
Как сообщалось, в июне под Николаевом масштабный пожар произошел на полигоне с ТБО.
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