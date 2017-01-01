В Киеве к скульптуре "Ежик в тумане" подселили МАФ

Появление новых киосков возле арт-объектов – это системное паразитирование на произведениях искусства.

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В сквере на Рейтарской, где размещен памятник герою мультфильма “Ежик в тумане“, произошли неожиданные изменения.

Об этом сообщает Сегодня.

28 августа здесь убрали старый ларек, который появился возле скульптуры сразу же после ее установки в сквере в 2007 году.

“Утром тут продавали кофе, а вечером алкоголь. Из-за этого там собирались шумные компании, что иногда вредило скульптуре, поскольку публика у киоска собиралась разная. Часто у ежика пропадал узелок из лапок, а однажды скульптуру даже сильно повредили, и ежа пришлось увозить на ремонт.Но уже позавчера вечером на пустом месте, где остались только старые урны, появился новый киоск“, - пишет издание.

При этом отмечается, что судя по тому, как он установлен, тут вскоре может появиться еще один МАФ. Чем будут тут торговать – пока неизвестно, возможно, откроют кофейню или салон маникюра, которые традиционно сейчас появляются по всему городу.

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“Увы, появления новых киосков возле Ежика – это системное паразитирование на произведениях скульптора Кости Скритуцкого. Яркий пример тому можно наблюдать на Пейзажной аллее, где уже плюнуть негде из-за всевозможных ларьков и будок, которые появились после установки тут наших арт-объектов. Эти торговые МАФы не просто портят общий вид Пейзажки, но и ухудшают пространство банальными результатами хозяйствования – мусор, алкогруппы, шум. Эти киоски как рыбы- прилипалы, которые пристраиваются к тонкому и деликатному искусству. При этом Костя Скритуцкий уже второй год не может продлить банальный договор аренды своей творческой мастерской“, – рассказал изданию Федор Баландин, глава ГО “Киев. Стратегия 2025“.

Он отметил, что местные жители очень обрадовались, когда “будка“ из скверика исчезла. Там сразу стало просторно. Но, увы, радоваться пришлось не долго.

“Под вечер вторника сюда завезли и установили новую, “улучшенную“. И, конечно же, никто не спросил мнения ни местных жителей, ни автора скульптуры. Коммуникация по установке “шедевра“ современной городской архитектуры“, по “доброй“ киевской традиции, конечно же, отсутствовала“, – заявил Баландин.

Как сообщалось, в 2015 году в центре Киева повредили композицию “Ежик в тумане“.

В марте 2014 года у Ежика забрали автомат и подарили солнцезащитные очки.

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