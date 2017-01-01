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Пожар на свалке под Киевом потушили

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В диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании мусора на открытой территории в селе Демидов.
Под Киевом потушили крупный пожар на свалке
Под Киевом потушили крупный пожар на свалке
kv.dsns.gov.ua

Пожар на свалке в селе Демидов Киевской области, который произошел утром, 5 сентября, ликвидировали спасатели. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар локализовали в 15:30 на площади 1,5 га., А в 18:05 он был ликвидирован. К тушению привлекли 18 человек личного состава ГСЧС, 3 единицы техники, 2 трактора, 1 водовозка и 2 самосвала по 20 тонн.

Отметим, 5 сентября в 8:37 в диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании мусора на открытой территории в селе Демидов. По прибытию пожарники установили, что пожары возникли на территори 1,5 гектаров в разных районах свалки.

Ранее сообщалось, что под Киевом горит свалка. В селе Демидов загорелся мусор на территории частного мусоросортировочного завода. Возгорание распространилась на площадь 0,5 га.

 

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Теги: Киев, Киевская область, свалка, пожар
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Источник: korrespondent.net

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