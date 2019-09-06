Столичные Позняки затянуты дымом с мусоросжигательного завода

Жители микрорайонов жалуются на головную боль и обострение респираторных заболеваний.

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В Киев микрорайоны Позняки, и частично Осокорки и Харьковский, утром 6 сентября затянуло черным дымом, в воздухе стоит неприятный запах.

Об этом сообщает ГолосUA со ссылкой на местных жителей.

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“Дымом затянуло огромный “спальник“: его ощущали жители микрорайонов Позняки, частично Осокорков и Харьковской. По мнению людей, выброс произошел с мусоросжигательного завода “Энергия“. Начало “дымить“ в районе 22-23 часов вечера 5 сентября, и наутро дым продолжал валить столбом“, - говорится в сообщении.

Жители микрорайонов жалуются на головную боль и обострившиеся респираторные заболевания. Кроме того, от страшной вони просыпаются ночью дети.

По словам подписчиков паблика “ПОХ“, в воздухе зафиксирована огромная концентрация сероводорода.

“Сероводород в большом количестве. 1.4 мг/м3 при норме 0.008 мг/м3“, - пишут люди.

Как сообщалось 4 августа, в киевском озере произошел мор рыбы.

А 22 августа Запорожье окутал плотный смог.

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