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Столичные Позняки затянуты дымом с мусоросжигательного завода

Комментариев: 2
Жители микрорайонов жалуются на головную боль и обострение респираторных заболеваний.
Столичные Позняки затянуты дымом с мусоросжигательного завода
© соцсеети
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  • В воздухе зафиксирована огромная концентрация сероводорода.
  • В воздухе зафиксирована огромная концентрация сероводорода.
  • В воздухе зафиксирована огромная концентрация сероводорода.
  • В воздухе зафиксирована огромная концентрация сероводорода.
Столичные Позняки затянуты дымом с мусоросжигательного завода
В воздухе зафиксирована огромная концентрация сероводорода.
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В Киев микрорайоны Позняки, и частично Осокорки и Харьковский, утром 6 сентября затянуло черным дымом, в воздухе стоит неприятный запах.

Об этом сообщает ГолосUA со ссылкой на местных жителей.

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“Дымом затянуло огромный “спальник“: его ощущали жители микрорайонов Позняки, частично Осокорков и Харьковской. По мнению людей, выброс произошел с мусоросжигательного завода “Энергия“. Начало “дымить“ в районе 22-23 часов вечера 5 сентября, и наутро дым продолжал валить столбом“, - говорится в сообщении.

Жители микрорайонов жалуются на головную боль и обострившиеся респираторные заболевания. Кроме того, от страшной вони просыпаются ночью дети.

По словам подписчиков паблика “ПОХ“, в воздухе зафиксирована огромная концентрация сероводорода.

“Сероводород в большом количестве. 1.4 мг/м3 при норме 0.008 мг/м3“, - пишут люди.

Как сообщалось 4 августа, в киевском озере произошел мор рыбы.

А 22 августа Запорожье окутал плотный смог.

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Теги: мусор, пожар, дым, Позняки, КУиев, смог
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    06.09.2019, 10:49
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Несколько месяцев назад, звонили на мой смартфон и робот проводил опрос о строительстве мусорного завода недалеко от Троещины. Жаль что робота нельзя послать на xyй. Пришлось нажать кнопку что не хочу. Живу на Лесном массиве.
hope55    06.09.2019, 10:15
Оценка:  +3
hope55
щоночі як не говном воняє, то димом
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