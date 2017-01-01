В Киеве выявили лабораторию амфетаминщиков

Правоохранители изъяли амфетамин, лабораторное оборудование и почти 70 000 гривен налички.

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Киевскими правоохранителями разоблачена лаборатория по изготовлению психотропных веществ, а также задержаны лица, которые обеспечивали ее функционирование.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли около 300 граммов психотропного вещества амфетамин, лабораторные принадлежности, которые использовались для ее изготовления, вещество растительного происхождения, денежные средства в сумме почти 70 тыс гривен и другие вещественные доказательства.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые вещи и предметы направлены в экспертное учреждение для проведения экспертных исследований

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