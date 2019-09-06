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Депутат горсовета Киева угодил в скандал из-за "липового" диплома

Комментариев: 1
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Киевская городская государственная администрация
Киевская городская государственная администрация
wikipedia.org

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Об этом сообщает пресс-служба.

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“Установлено, что указанный депутат Киевского городского совета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мошенники “заработали“ миллионы на подделке дипломов вузов. Злоумышленники за 2015-2017 годы на незаконной деятельности “заработали“ более 2 миллионов гривен.

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Теги: Киев, КМДА, депутат, поддельный диплом
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Комментариев (1)
zadneprohodchik    06.09.2019, 10:43
Оценка:  +1
zadneprohodchik
и кто это? нах эта статья нужна???
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