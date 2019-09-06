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В Киеве на Лесном кладбище найден повешенным оброревший мужчина

Комментариев: 1
Мужчину нашли повешенным на дереве.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на Лесном кладбище в пятницу, 6 сентября, рано утром было найдено тело мужчины, повешенного на дереве.

Об этом сообщает “Киев оперативный“.

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Свидетель, который и сообщил в полицию об обнаружении трупа, отметил, что тело также было обгоревшим. Отмечается, что тело было найдено на участке №68.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия. Ни о причинах смерти ни о личности погибшего пока ничего не известно.

Как сообщалось в апреле, на Байковом кладбище у могилы своих родителей скончался мужчина.

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Теги: труп, кладбище, Киев
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Комментариев (1)
SEMPENTY    06.09.2019, 11:05
Оценка:  +1
SEMPENTY
Зато известно о тупом и безграмотном журналисте.
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