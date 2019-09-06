В Киеве на Лесном кладбище найден повешенным оброревший мужчина
Мужчину нашли повешенным на дереве.
В Киеве на Лесном кладбище в пятницу, 6 сентября, рано утром было найдено тело мужчины, повешенного на дереве.
Об этом сообщает “Киев оперативный“.
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Свидетель, который и сообщил в полицию об обнаружении трупа, отметил, что тело также было обгоревшим. Отмечается, что тело было найдено на участке №68.
Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия. Ни о причинах смерти ни о личности погибшего пока ничего не известно.
Как сообщалось в апреле, на Байковом кладбище у могилы своих родителей скончался мужчина.
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