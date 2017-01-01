В Киеве пассажир троллейбуса открыл стрельбу - СМИ

В троллейбусе возник конфликт между пассажирами. В результате неизвестный открыл стрельбу и ранил двух человек.

В Голосеевском районе Киева утром в пятницу, 6 сентября, неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе. Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.э

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В частности, в троллейбусе маршрута №40к возникла конфликтная ситуация между пассажирами. Из неустановленного оружия мужчина осуществил выстрелы, чем причинил ранения грудной клетки двум пассажирам и убежал.

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Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Принимаются меры по розыску правонарушителя.

Напомним, пьяный военный устроил стрельбу возле остановки в Днепре. На месте инцидента полицейские нашли три гильзы.

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