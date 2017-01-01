В Киеве разоблачили канал сбыта фальшивых евро

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Столичные полицейские разоблачили группу лиц, которая наладила распространения фальшивых евро, которые их сообщники печатали в Турции.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

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"Во время задержания фигурантов и проведения обысков правоохранители изъяли купюры, внешне похожие на евро на общую сумму 46 тыс. Начато уголовное производство, задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов, в состав группы входили трое мужчин и одна женщина. Организатором оказался уроженец Казахстана, которому "помогали" двое жителей Житомирщины и киевлянка.

"Сначала мы задержали двух посредников, которые пытались сбыть 25 тыс. поддельных евро. Во время обысков по месту жительства организатора мы обнаружили еще 21 тыс. фальшивых банкнот. Вещественные доказательства изъяли, а всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - сообщил правоохранитель.

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Полицейские выяснили, что фальшивые евро злоумышленники получали из Турции, где их печатали другие сообщники. Столичные полицейские устанавливают, кто именно изготавливал поддельные купюры и пути их поступления в Украину.

В квартире подозреваемых были найдены еще фальшивые купюры kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось 23 августа, украинцев предупредили о партии фальшивых банкнот.

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