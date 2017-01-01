В Киеве запустили онлайн-платформу для отслеживания чистоты воздуха

Каждый горожанин теперь может проверить уровень загрязнения воздуха в реальном времени.

В Киеве начала работу онлайн-платформа, позволяющая в реальном времени отслеживать уровень загрязнения воздуха в разных частях города. Об этом сегодня сообщил на своей странице в Фейсбук мэр Виталий Кличко.

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Запуск платформы обеспечивали специалисты “Kyiv Smart City“. Они же и рассказали, как работает система.

Сбором данных занимаются установленные по всему городу небольшие измерительные станции. Сейчас их в Киеве 10 штук. Информация с них собирается и выводится на интерактивную карту, которая доступна на сайте “Kyiv Smart City“.

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Обновление данных происходит каждые 10 минут в течение суток. Анализ воздуха проводится по 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление.

Напомним, столичные Позняки затянуты дымом с мусоросжигательного завода. Жители микрорайонов жалуются на головную боль и обострение респираторных заболеваний.

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