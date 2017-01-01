Замдиректора Киевзеленстроя подозревают в краже 10 млн

Чиновника обвиняют в сговоре с фиктивной фирмой, а также в завышеннии объема и стоимости выполненных работ по благоустройству парка.

Заместителя генерального директора коммунального объединения Киевзеленстрой подозревают в присвоении 10 млн грн, предназначенных для благоустройства парка Партизанская Слава в Дарницком районе Киева. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, чиновник был в сговоре с коммерческой структурой, имеющей признаки фиктивности.

Досудебное расследование задокументировало завышенный объем и стоимость выполненных работ на сумму более 10 млн грн.

Правоохранители обыскали офисные помещения и изъяли электронные ключи и носители информации. На них есть документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц.

Следователи открыли уголовное производство по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса).

Заместителю гендиректора Киевзеленстроя, а также представителю компании, с которым он действовал в сговоре, объявили о подозрении.

Напомним, двумя годами ранее в Киевзеленстрое и Киевавтодоре проходили обыски и задержания. Тогда сообщалось о растрате 11 млн грн.

Как сообщалось, в июле этого года в парках Киева Киевзеленстрой установил охлаждающие арки.

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