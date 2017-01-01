В Киев из Москвы прибывает самолет из президентского авиаотряда "Россия"

Журналисты сообщают, что также сегодня во Внуково приземлился самолет с государственной символикой Украины.

Из Москвы в Киев вылетел самолет авиаотряда “Россия” Скриншот

Утром 7 сентября власти Российской Федерации и Украины начали подготовку к обмену заключенными, сейчас самолет из специального авиаотряда “Россия” подлетает к украинской столице.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные специализированного ресурса Flightradar24.

Читай также: Стало известно, на кого обменяют Сенцова - СМИ

Утром 7 сентября в ходе подготовки к обмену заключенными около 9:00 утра из СИЗО “Лефортово” в аэропорт Внуково отправились два пассажирских автобуса - предполагается, что в автобусах находятся украинские пленные.

Между тем, по информации СМИ, во Внуково приземлился самолет с государственной символикой Украины, вероятно, из президентского авиаотряда. Из Москвы в Киев вылетел самолет авиаотряда “Россия”, который обозначен как борт RSD092.

На момент публикации новости самолет находился над территорией Черниговской области и шел на посадку в международный аэропорт “Борисполь”.

Как сообщалось, по информации СМИ, утром 7 сентября три больших пассажирских автобуса выехали с территории следственного изолятора Лефортово в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram