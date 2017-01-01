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В Киеве закрыли станцию метро "Почайна": Ищут бомбу

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Правоохранители проводят проверку.
Получено сообщение о минировании
Получено сообщение о минировании
facebook.com/kyivmetro

В Киеве станцию метро “Почайна” закрыт на вход и выход за анонимного звонка о минировании.

Об этом сообщает пресс служба КП “Киевский Метрополитен”.

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“Внимание! Станцию „Почайна“ закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Специалисты проводят проверку”, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось 6 сентября, скоро весь пассажирский транспорт Киева останется без кондукторов. 

 

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Теги: метро, минирование, Киев
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