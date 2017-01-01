В Киеве закрыли станцию метро "Почайна": Ищут бомбу
Правоохранители проводят проверку.
В Киеве станцию метро “Почайна” закрыт на вход и выход за анонимного звонка о минировании.
Об этом сообщает пресс служба КП “Киевский Метрополитен”.
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“Внимание! Станцию „Почайна“ закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Специалисты проводят проверку”, — сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось 6 сентября, скоро весь пассажирский транспорт Киева останется без кондукторов.