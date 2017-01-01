Киевлянин выстрелил гарпуном в свою бывшую жену

Нападавший был пьян.

В Киеве неадекватный мужчина едва не отправил “на тот свет“ свою бывшую супругу.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Во время ссоры с бывшей женой, 53-летний злоумышленник схватил ружье для подводной охоты и выстрелил ей в грудь гарпуном.

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Пострадавшую 51-летнюю женщину доставили в больницу и госпитализировали с диагнозом “непроникающее ранение грудной клетки с наличием инородного тела“.

В свою очередь, подозреваемый сразу же после совершения преступления подался в бега, однако в скором времени был задержан. Ему уже сообщили о подозрении в совершении “покушения на умышленное убийство“ (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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