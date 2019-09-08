В Киеве избитый мужчина попросил у прохожих сигарету и умер

При мужчине нашли записку с именем Лена и номером телефона. Эта женщина помогла полиции установить личность погибшего.

В ночь на воскресенье в Дарницком районе Киеве на пересечении улиц Здолбуновской и Михаила Драгоманова обнаружили труп мужчины с телесными повреждениями. Об этом сообщает Информатор 8 сентября.

Как рассказали очевидцы правоохранителям, они шли по улице Драгоманова и обратили внимание на мужчину. Его лицо было разбито, и он странно себя вел.

"Молодые люди предложили мужчине помощь, но тот сказал, что врачи ему не помогут. Он продолжил идти дальше. Очевидцы проследовали за ним. Мужчина шел и периодически падал. Когда они дошли до Здолбуновской, мужчина попросил сигарету. Он закурил ее и снова упал. Молодые люди вызвали скорую, но, к сожалению, им оставалось лишь констатировать смерть", – говорится в сообщении.

При осмотре тела на лице были обнаружены гематомы. Также при мужчине нашли записку с именем Лена и номером телефона. Правоохранители связались с женщиной, которая и помогла установить личность погибшего. Она рассказала, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, а телесные повреждения были еще утром.

Умершему мужчине было 36 лет. Точную причину смерти и подробности случившегося выясняют.

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Напомним, в ночь на 28 августа в Киеве на Окружной дороге из автомобиля выбросили мужчину с перерезанным горлом. В таком состоянии он прошел несколько десятков метров, пытаясь просить помощи у проезжающих мимо машин, но умер от потери крови. Позже стало известно, что мужчину убила семья нелегалов из Молдовы. Убийца задержан.

Также сообщалось, что в центре Днепра нашли труп женщины без головы.

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