В Киеве мужчина совершил самоубийство с помощью флакона духов

Ни документов, ни мобильного телефона погибшем не нашли.

В Киеве на улице Анны Ахматовой, 1, в ночь на воскресенье, 8 сентября, мужчина совершил самоубийство с помощью флакона духов - он разбил бутылку и нанес себе глубокие порезы.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Как выяснили полицейские, мужчина сидел на лавочке с 04:00. Позже очевидцы увидели окровавленного мужчину на тротуаре и вызвали врачей. Медики по приезду лишь констатировали смерть. Возле тела погибшего обнаружили записку и осколки флакона от духов.

Отмечается, что ни документов, ни мобильного телефона при нем не нашли. Личность погибшего не установлена. На вид ему около 30 лет.

Как сообщалось 8 сентября, в Киеве избитый мужчина попросил у прохожих сигарету и умер.

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