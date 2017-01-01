В Киеве проходит 10-ый ЧМ для телохранителей первых лиц
Читай также: Украинец стал лучшим зарубежным выпускником британской военной академии
В Киеве проходит десятый чемпионат мира по многоборью среди телохранителей Bodyguard-2019.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Госохраны.
В соревнованиях принимают участие 26 команд лучших телохранителей первых лиц государств из Украины, Беларуси, Грузии, Иордании, Китая, Молдовы, Румынии, Болгарии и Сербии.
Представлены и две команды женщин-телохранительниц от Управления государственной охраны и Фискальной службы Украины.
Читай также: Сквозь огонь и колючую проволоку: в Нацгвардии прошли показательные соревнования
Во время первого этапа соревнований телохранители показали технику пешего сопровождения охраняемого лица, во время посещения массовых мероприятий, предоставление домедицинской помощи, эвакуации в случае угрозы жизни VIP-лицу, отражение атаки злоумышленника в толпе и приемы рукопашного боя. По результатам первого дня в тройку лидеров попали службы охраны президентов Беларуси и Украины и команда телохранителей из Молдовы.
Сегодня участники преодолевают полосу препятствий на автомобиле с эффектными приемами экстремального вождения транспортным средством на площади перед стадионом "Олимпийский".
Как сообщалось, в сентябре 2018 года украинские охранники победили на чемпионате мира Bodyguard-2018.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram