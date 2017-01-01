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В Киеве конфликт между водителями перерос в стрельбу

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Инцидент произошел возле станции метро "Академгородок".
В Киеве конфликт между водителями перерос в стрельбу
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/4
  • Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.
  • Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.
  • Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.
  • Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.
В Киеве конфликт между водителями перерос в стрельбу
Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.
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В Киеве возле станции метро "Академгородок" произошел конфликт между двумя водителями, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал выстрел в сторону машины оппонента.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Так, к правоохранителям с заявлением обратился 37-летний мужчина и сообщил, что возле станции метро "Академгородок" в его автомобиль стрелял неизвестный.

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"Предварительно полицейские выяснили, что на ул. Академика Вернадского из-за конфликта на дороге относительно первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Мужчины начали ссориться, после чего водитель "Opel" достал пистолет и сделал выстрел в сторону машины оппонента", - говорится в сообщении

Полицейские отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Правонарушителя задержали, им оказался 46-летний местный житель.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось 6 сентября, президент Владимир Зеленский дал официальный ответ на электронную петицию о легализации оружия самообороны.

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