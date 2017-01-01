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На столичный Южный мост забрались трое мужчин: Их забрала полиция

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Взрослые люди зарались на высоту 135 метров ради фотографии.
Южный мост в Киеве - самый высокий, высота его пилона - 135 метров
Южный мост в Киеве - самый высокий, высота его пилона - 135 метров
elektraua.livejournal.com

Патрульная полиция Киева задержала троих мужчин, взобравшихся на вершину Южного моста через Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Вызов в полицию поступил около 16:30. "Альпинисты" смогли самостоятельно спуститься с моста и попытались сбежать, но это им не удалось. Задержанные - местные жители в возрасте 23, 34 и 37 лет. Они объяснили полицейским, что полезли на вершину ради фотографии.

Всех троих доставили в отделение полиции для составления админпротоколов.

Как сообщалось, 21 августа в столице 6 детей забрались на Северный мост - с высоты 100 метров их сняли спасатели.

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Теги: мост, Киев, селфи
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