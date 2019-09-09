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В центре Киева вооруженные люди похитили человека: введен план “Сирена”

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Полицейские ищут черный Mercedes Benz.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Киеве группа злоумышленников силой затолкала мужчину в автомобиль и увезла в неизвестном направлении. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Сообщается, что происшествие случилось на улице Кудрявской 31/33. Очевидцы заметили, что мужчину похитили на автомобиле Mercedes Benz черного цвета.

Около 12:30 полиция ввела оперативный план “Перехват”. Между тем, через 15 минут он был сменен на план “Сирена”, который применяется при поиске вооруженных преступников.

Полицейские разыскивают черный Mercedes Benz с номерными знаками АА 3111 ТО. Авто скрылось в неизвестном направлении. Известно, что преступники вооружены. Очевидцы слышали выстрелы.

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Предварительно известно, что злоумышленников было трое. Все в капюшонах и перчатках. Один из них был одет в синюю куртку.

Любую информацию просят сообщать на горячую линию полиции.

Напомним, под Киевом двое мужчин похитили и изнасиловали женщину. Женщина стояла на остановке, когда злоумышленники затолкали ее в машину и увезли, а затем еще 16 часов избивали и насиловали.

 

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Теги: похищение, Киев, злоумышленники, оружие
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