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Под Киевом горят сразу две свалки

Комментариев: 2
Сообщения о возгораниях на мусорных свалках в Сквире и Василькове поступили в ГСЧС почти одновременно.
В Сквире и Василькове Киевской области горят мусорные свалки
В Сквире и Василькове Киевской области горят мусорные свалки
kv.dsns.gov.ua

В Сквире и Василькове Киевской области горят мусорные свалки. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области в понедельник, 9 сентября.

Возгорания возникли в понедельник днем, в настоящее время ведется их ликвидация. Сообщения о возгораниях поступили в оперативно-диспетчерские службы Васильковского и Сквирского районов почти одновременно, в 14:48 и в 14:11 соответственно.

В Сквире пожар возник на территории Сквирского коммунального хозяйства, а в Васильковском районе - у трассы Васильков - Великая Бугаевка на территории санкционированной свалки Закрытая городская свалка неподалеку от райцентра.

В настоящее время продолжается тушение данных пожаров. Информации о площади возгорания и пострадавших пока нет.

Напомним, что ранее сегодня в Обуховском районе Киевской области загорелась стихийная свалка.

Ранее сообщалось, что пожар на свалке в Вышгородском районе удалось потушить.

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Теги: свалка, пожар, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Наталь_Я    09.09.2019, 20:54
Оценка:  0
Наталь_Я
Сквира - под Киевом?(
Антибес    09.09.2019, 20:08
Оценка:  0
Антибес
А в чём проблема?Две лучше чем одна.Но три лучше чем две.И об этом никогда нельзя забывать! :-)
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