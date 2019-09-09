Под Киевом горят сразу две свалки

Сообщения о возгораниях на мусорных свалках в Сквире и Василькове поступили в ГСЧС почти одновременно.

В Сквире и Василькове Киевской области горят мусорные свалки kv.dsns.gov.ua

В Сквире и Василькове Киевской области горят мусорные свалки. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области в понедельник, 9 сентября.

Возгорания возникли в понедельник днем, в настоящее время ведется их ликвидация. Сообщения о возгораниях поступили в оперативно-диспетчерские службы Васильковского и Сквирского районов почти одновременно, в 14:48 и в 14:11 соответственно.

В Сквире пожар возник на территории Сквирского коммунального хозяйства, а в Васильковском районе - у трассы Васильков - Великая Бугаевка на территории санкционированной свалки Закрытая городская свалка неподалеку от райцентра.

В настоящее время продолжается тушение данных пожаров. Информации о площади возгорания и пострадавших пока нет.

Напомним, что ранее сегодня в Обуховском районе Киевской области загорелась стихийная свалка.

Ранее сообщалось, что пожар на свалке в Вышгородском районе удалось потушить.

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