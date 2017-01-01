Конкурс проекта мемориального центра Бабий Яр: определен победитель

Австрийское архитектурное бюро победило в конкурсе и теперь построит в Киеве мемориальный центр Холокоста.

Победителем архитектурного конкурса на лучший проект мемориального центра Холокоста Бабий Яр стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten из Австрии с австрийским ландшафтным архитектором Kieran Fraser Landscape Design. Об этом сообщил директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА, главный архитектор столицы Александр Свистунов, передает Интерфакс-Украина.

"Именно они построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный центр трагедии Холокоста, расположенный как раз в том месте, где произошли трагические события в 1941-1943 годах. Концепция проекта построена вокруг центра экспозиции, архитектурное решение которой позволит посетителям на себе почувствовать ту опасность и беспросветность, которые окружили жертв Холокоста во время трагических событий", - сообщила пресс-служба департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

По словам Свистунова, авторы лучшего проекта успешно справились с задачей донести через архитектуру и ландшафт те эмоции, ту боль, через которую прошла целая нация.

"Это и трагедия, о которой нужно говорить, о ней нельзя забывать", - подчеркнула пресс-служба.

Отмечается, что основная экспозиция расположена на глубине 20 м ниже уровня земли. К ней ведет длинный, похожий на расщелину вход, стены которого в конце коридора смыкаются прямо над посетителем.

"Это аналогия, с одной стороны, пути жертв Бабьего Яра до места гибели, а с другой - сначала незаметного, но непрерывного слепого погружения общества во тьму насилия", - отмечают в ведомстве.

После того как посетитель проходит основной экспозицией, он медленно возвращается в наполненное светом пространство, которое является сердцем мемориального центра, символизирующим будущее. Именно здесь расположены помещения для диалога, исследований и публичных мероприятий.

"Будущий мемориальный центр Холокоста станет, с одной стороны, многофункциональным музеем, а с другой - объединит ландшафт местности и имеющиеся мемориальные объекты в единое пространство памяти", - сообщил Свистунов.

Напомним, что ранее Зеленский и Нетаньяху посетили Бабий Яр.

Также сообщалось, что во Львове открыли мемориал Героев Небесной сотни.

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