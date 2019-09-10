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"Минером" киевского ж/д вокзала оказался россиянин

Комментариев: 3
Ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Киеве в конце августа предоставил гражданин России.
"Минером" железнодорожного вокзала в Киеве оказался россиянин
"Минером" железнодорожного вокзала в Киеве оказался россиянин
kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители установили личность злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - им оказался гражданин РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник, 10 сентября.

"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале города Киева", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что 29 августа мужчина позвонил на 102 и сообщил, что вокзал заминирован. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, взрывчатки не нашли.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Напомним, что ранее в Днепре "заминировали" редакции четырех СМИ.

Также соощалось, что душевнобольная женщина "заминировала" дом президента Словакии.

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Теги: Россия, Киев, прокуратура, минирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    10.09.2019, 08:59
Оценка:  0
Духовный_скреп
Мокша козломордая.
Кайдаш    10.09.2019, 08:39
Оценка:  0
Кайдаш
"А ти, м.о.с.к.а.л.и.к.у., вже приїхав..." )))
СтальнаяКрыса    10.09.2019, 08:09
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Одни хотели в день выборов в Крыму, звонить в ЦИК Крыма, набрали сим карт, от которых отказались, но оказалось что мобильная связь с Крымом не работает.
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