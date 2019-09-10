"Минером" киевского ж/д вокзала оказался россиянин

Ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Киеве в конце августа предоставил гражданин России.

Правоохранители установили личность злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - им оказался гражданин РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник, 10 сентября.

"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале города Киева", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что 29 августа мужчина позвонил на 102 и сообщил, что вокзал заминирован. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, взрывчатки не нашли.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

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