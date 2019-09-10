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Масштабный пожар в центре Киева: Сгорели авто

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Причины возгорания пока не установлены.
Масштабный пожар в центре Киева: Сгорели авто
© kiev.informator.ua
Фото 1/8
  • Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины
  • Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины
  • Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины
  • Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины
  • Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины
  • Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины
  • Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины
  • Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины
Масштабный пожар в центре Киева: Сгорели авто
Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины
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Ранним утром 10 сентября в Киеве по адресу улица Большая Васильковская, 65 произошел масштабный пожар. Вызов на линию 101 поступил в 07:46. Во дворе четырехэтажного здания горели фасад, гаражи и пристройка к ним. 

Об этом сообщает Информатор.

Когда на место прибыли спасатели, то огонь охватил фасад здания на уровне первого этажа и распространился на гаражи, которые находятся во дворе. Пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, так как была угроза распространения огня.

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Также повреждения моторного отсека получили автомобили Volkswagen и BMW. Огнеборцы сбили пламя и не дали ему полностью уничтожить машины. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности. На место начали стягивать дополнительные силы спасателей и специальной техники.

Уже в 08:26 пожар удалось локализовать, а в 08:46 ликвидировать на площади 200 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работало 10 единиц основной и специальной техники и 42 человека личного состава. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщалось 6 сентября, на трассе под Черниговом сгорела БМП.

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Теги: пожар, Киев, авто
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