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Голосеевский район Киева затянуло дымом: За городом горят торфяники и свалки

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В этом районе столицы сегодня не было пожаров.
Причиной задымления являются пожары под Киевом
Причиной задымления являются пожары под Киевом
delo.ua

Во вторник, 10 сентября, жители Голосеевского района Киева начали жаловаться на то, что улицы окутало густым дымом, а едкий запах просочился в помещение. Отметим, что в этой части Киева сегодня не было пожаров. Задымления связано с массовыми пожарами в Обуховском районе Киевской области. 

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на прессекретаря управления ГСЧС Киевской области Виктории Рубан.

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9 сентября спасатели около 100 раз выезжали на места возгораний. Горели торфяники и несанкционированные свалки. Огонь не могут полностью ликвидировать, так как пока самая высокая пожарная опасность и порывы ветра.

Как сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Киеве, в столице на данный момент никаких чрезвычайных ситуаций не наблюдается, и весь дым, который заволок Киев, пришел из области.

Как сообщалось 6 сентября, в Киеве запустили онлайн-платформу для отслеживания чистоты воздуха.

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Теги: пожар, Киев, дым
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