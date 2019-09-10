Голосеевский район Киева затянуло дымом: За городом горят торфяники и свалки

В этом районе столицы сегодня не было пожаров.

Во вторник, 10 сентября, жители Голосеевского района Киева начали жаловаться на то, что улицы окутало густым дымом, а едкий запах просочился в помещение. Отметим, что в этой части Киева сегодня не было пожаров. Задымления связано с массовыми пожарами в Обуховском районе Киевской области.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на прессекретаря управления ГСЧС Киевской области Виктории Рубан.

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9 сентября спасатели около 100 раз выезжали на места возгораний. Горели торфяники и несанкционированные свалки. Огонь не могут полностью ликвидировать, так как пока самая высокая пожарная опасность и порывы ветра.

Как сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Киеве, в столице на данный момент никаких чрезвычайных ситуаций не наблюдается, и весь дым, который заволок Киев, пришел из области.

Как сообщалось 6 сентября, в Киеве запустили онлайн-платформу для отслеживания чистоты воздуха.

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