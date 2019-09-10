В Киеве охранники стройки избили известного экстремала

У руфера Мустанга возник конфликт с охранниками .

В Киеве избили и ограбили экстремала Григория Кириленко, известного как руфер Мустанг.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Йоу друзья! Меня ограбили охранники на стройке, немного побили даже“, - написал руфер накануне, 9 сентября, не уточнив детали конфликта.

Позднее, в следующем посте, он добавил, что ситуация разрешилась и ему вернули все вещи.

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“Все окей. Кто был не прав, извинился, с охраной разобрались, все вещи вернули“, – отметил Мустанг, сообщив, что ему помог адвокат.

Как сообщалось 2 сентября, в парке Партизанской славы охрана остановила кровавую “дуэль“.

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