Кличко хочет ввести мораторий на строительство до конца года

Пока в столице будут заморожены все стройки, власти планируют провести инвентаризацию всех строящихся и реконструируемых объектов.

Кличко хочет ввести мораторий на стройки в Киеве Фото из Фейсбук

В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения, которым предлагается ввести временный мораторий на новое строительство и реконструкцию в столице Украины. Соответствующий документ был сегодня опубликован на сайте Киевсовета.

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Мэр Киева Виталий Кличко, который указан в качестве субъекта подачи документа, предлагает провести до 31 декабря инвентаризацию объектов нового строительства или реконструкции с изменением внешних параметров на территории столицы. Результаты инвентаризации предлагается публиковать на портале Центра мониторинга застройки Киева.

Также проект решения предполагает ввести временный мораторий на строительные работы в период проведения инвентаризации. В рамках моратория также предлагается временно запретить предоставление градостроительных условий, выдачу разрешений на строительство, регистрацию сообщений о начале подготовительных работ или строительства, готовности объекта к эксплуатации, а также разрешений на выполнение строительных работ.

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Указанные временные ограничения не должны затронуть строительство или реконструкцию объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов, находящихся в аварийном состоянии, а также строящихся или реконструируемых по заказу органов госвласти или местного самоуправления на землях государственной или коммунальной собственности.

Сейчас данный проект решения находится на рассмотрении комиссии.

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