Смог затянул очередной район Киева

На левом берегу средний индекс качества воздуха достигает вредного для населения уровня.

Теперь проблемы с воздухом возникли на Оболони facebook

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Сегодня в Киеве снова смог. На левом берегу средний индекс качества воздуха (Air Quality Index, AQI) достигает отметки 174 (при норме от нуля до 50). Такая ситуация считается вредной не только для чувствительных групп, но и для населения в целом. Высокий показатель индекса (от 109 до 140) зафиксировано также на Оболони.

Об этом сообщает Хмарочос.

В окрестностях Оболони пока много пожаров, вызванных поджогом травы на полях или незаконных свалок. Этот дым попадает в Киев. Также на качество воздуха влияют выхлопные газы от автомобилей, выбросы предприятий, сжигания мусора.

Средний индекс качества воздуха по Киеву составляет 99 В таком случае чувствительным группам населения следует меньше времени проводить на улице, также рекомендуют закрывать окна.

Если показатель превышает отметку 300, то жителей города следует эвакуировать.

Норма - от нуля до 50 скриншот

Как сообщалось 10 сентября, Голосеевский район Киева затянуло дымом - за городом горели торфяники и свалки.

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