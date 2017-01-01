За информацию о грабителях киевских "ювелирок" обещают 100 тысяч

Трое мужчин второй год грабят столичные ювелирные магазины. Полиция обнародовала их фото и просит помочь найти.

В течение 2018 и 2019 годов в Киеве произошло несколько нападений на ювелирные магазины. По данным полиции, за частью из этих нападений стоят одни и те же злоумышленники. За информацию о них предлагается вознаграждение в 100 тысяч гривен. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает пресс-служба полиции.

В полиции отметили, что преступники работали по одной и той же схеме. Один злоумышленник заходил в ювелирный магазин, а в это время двое других ждали его на улице. После ограбления все трое расходились в разных направлениях, чтобы одновременно не попасть на камеры наблюдения. Тем не менее, их удалось вычислить. Полицейские сообщают следующие приметы подозреваемых:

Первый подозреваемый в возрасте 30-35 лет и ростом около 180-185 сантиметров. Худощавый, с короткой прической. Может быть одет в спортивную куртку с темными полосами вдоль рукавов и вставками на груди, синие джинсы, темную обувь. На голове – серая панама с красным и белым ободками.

Второй подозреваемый в возрасте 40-45 лет и ростом около 175-180 сантиметров. Среднего телосложения, темные короткие волосы с лобными залысинами, смуглый. Может быть одет в темно-синюю футболку, темные штаны и обувь. С собой может иметь черную спортивную кофту.

Третий подозреваемый в возрасте 40-45 лет и ростом около 180-185 сантиметров. Крепкого телосложения, лысый. Может быть одет в черную футболку с буквой В белого цвета на груди, темные штаны и обувь.

Правоохранители просят тех, кто имеет любую информацию о них, обращаться в полицию. За помощь в поимке грабителей гарантируется вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Напомним, в конце августа в Киеве мужчина с оружием ограбил ювелирный магазин.

Перед этим неудачное ограбление "ювелирки" в Киеве попало на видео.

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