"Лопнуло терпение": Жители Троещины блокировали движение городской электрички

Люди блокировали железнодорожный переход на станции "Троещина 2".

Пассажиры городской электрички в Киеве заблокировали ее движение утром в четверг, 12 сентября, на станции “Троещина 2“.

Об этом сообщается в паблике “Киев Оперативный“ и группе Воскресенка + Райдужний в Facebook.

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“У людей, которые вынуждены пользоваться городской электричкой, лопнуло терпение, и у станции “Троещина 2“ они полностью заблокировали ее движение. причины: 1. Электричка ездит не по расписанию. 2. Вместо шести вагонов приезжает четыре. 3. Часть дверей в электричке не открывается. 4. Той электрички, что приезжает, мало для всех желающих. 5. Часть рейсов вообще отменены“, - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что люди предупреждали о недовольстве работой городской электрички.

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Напомним, городская электричка в Киеве насчитывает 15 станций и 10 поездов, которые работают на линии. Ее протяженность — 50 километров. Она работает только в часы пик: утром — с 6:00 до 10:00, вечером — с 16:00 до 21:00. Заявленный интервал движения — 20—40 минут, в выходные — больше часа. Но пассажиры жалуются, что электричка не ходит по графику уже несколько месяцев.

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Ввиду сложившейся ситуации “Укрзализныця“ хочет вернуть себе все 10 электропоездов, находящихся на балансе “Киевпастранса“ с 2012 года.

Как сообщалось, в августе и сентябре неоднократно киевляне не могли выехать городской электричкой - часто отменялись по 6 рейсов и более рейсов.

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