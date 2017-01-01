В Киеве в заваленной мусором квартире нашли 2-летнюю девочку

Кроме ребенка и ее матери, в помещении проживают еще трое взрослых, а также собака и шесть котов.

О том, что раздетый ребенок сам ходит по подъезду, сообщили соседи facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве в квартире на улице Приречной правоохранители обнаружили фактическу свалку мусора. Кроме ребенка и ее матери, в помещении проживают еще трое взрослых, а также собака и шесть котов, сообщает пресс-служба полиции.

"Когда мы зашли в дом, были поражены антисанитарном состоянии и вонью. В комнатах и на кухне был беспорядок, кучи ненужных вещей, хлам, еда в холодильнике была испорчена. Кроме того, в квартире был истощенный пес и шесть кошек", - рассказала инспектор сектора ювенальной превенции отдела превенции Оболонского управления полиции Людмила Зайцева.

Учитывая то, что бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни девочки, ювеналы направили ее в Киевский городской дом ребенка, а на мать составили административный протокол.

Сообщается, что матери дали время для уборки квартиры. Если соответствующие службы убедятся, что для воспитания ребенка созданы нормальные условия, девочку вернут в семью.

Напомним, женщину, которая закрыла в квартире на 11 дней годовалого сына и двухлетнюю дочь, после чего младший ребенок умер, а девочка попала в больницу, приговорили к восьми годам тюремного заключения.

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