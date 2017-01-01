Кусок моста упал на автомобиль в Киеве

В результате инцидента водитель не пострадал. Обрушившейся кусок моста пробил лобовое стекло автомобиля.



В Киеве кусок моста упал на проезжающий под ним автомобиль. Об этом сообщила водитель машины Наталья Подобреева на своей странице в Facebook в четверг, 12 сентября.



По словам женщины, инцидент произошел днем на улице Богатырской под мостом улицы Луговая (в сторону Вышгорода – ред.).



"На мою машину упала часть моста! Этот кусок моста пробил мне лобовое стекло и нанес материальный и моральный ущерб", – написала Подобреева, отметив, что сама она не пострадала только благодаря бронированной пленке на лобовом стекле.



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