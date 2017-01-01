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Кусок моста упал на автомобиль в Киеве

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В результате инцидента водитель не пострадал. Обрушившейся кусок моста пробил лобовое стекло автомобиля.
В Киеве на машину обрушился кусок моста
В Киеве на машину обрушился кусок моста
Наталья Подобреева / Facebook

В Киеве кусок моста упал на проезжающий под ним автомобиль. Об этом сообщила водитель машины Наталья Подобреева на своей странице в Facebook в четверг, 12 сентября.
 
По словам женщины, инцидент произошел днем на улице Богатырской под мостом улицы Луговая (в сторону Вышгорода – ред.).
 
"На мою машину упала часть моста! Этот кусок моста пробил мне лобовое стекло и нанес материальный и моральный ущерб", – написала Подобреева, отметив, что сама она не пострадала только благодаря бронированной пленке на лобовом стекле.
 
Женщина вызвала на место происшествия полицию, скорую помощь и представителей Киевавтодормоста. "Как думаете, что мне сказало начальство Киевавтодора в этом районе? "Ну, извините", – рассказала водитель.

Напомним, в июне на столичных Осокорках отвалился кусок моста и упал на проезжающий под ним автомобиль. В августе в Харькове обрушился автомобильный мост.

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Теги: Киев, видео, мост, фото, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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