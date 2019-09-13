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"Слуга народа" объяснил, почему нужно поменять городскую власть в Киеве

Комментариев: 3
Депутат уверен, что киевлянам нужно дать больше рычагов для самостоятельного управления жизнью города.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко
Facebook Александра Ткаченко

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Народный депутат из фракции “Слуга народа“, киевлянин Александр Ткаченко рассказал, почему в столице требуется смена городской власти. Свои мысли он изложил в Фейсбуке.

По мнению Ткаченко, за последние шесть лет в столице приятней стало жить преимущественно тем, кто находится рядом с городской бюджетной “кормушкой“ и принятием решений о застройке.

Городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий. Речь идет о возобновлении работы районных советов и исполкомов. Все, что расположено на территории района (от школ и детсадов до тротуаров) – находится в ведении общины района. Только так, получив возможности управления, киевляне будут иметь реальное влияние на все важные процессы в городе, - объясняет нардеп.

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Также, по мнению Ткаченко, часть коммунальных предприятий Киева нужно ликвидировать, а их функции передать частным подрядчикам.  Тогда появится возможность предоставлять качественные услуги киевлянам, поскольку компании будут соревноваться на конкурентных началах. Кроме того, это создаст дополнительные рабочие места, оптимизирует расходы и ликвидирует ряд коррупционных рисков.

Напомним, Кличко намерен досрочно распустить Киевсовет. Столичный голова недоволен отсутствием кворума, из-за которого городской совет не может нормально работать.

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Теги: Киевсовет, Слуга народа, депутат
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Комментариев (3)
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SINOBI-LIFE    13.09.2019, 20:43
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
Мало того что клоунов набрали в Раду,так ещё и полных ДЛБ!!!
Miha_89    13.09.2019, 20:26
Оценка:  0
Miha_89
да, исключительно по просьбам трудящихся нужно сначала сместить Кличка, потом принять закон и запретить выборы в принципе, ну для удобства избирателей, вот это ходить на участки, к чему это все. Потом по просьбам трудящихся цены на газ и тарифы поднять, доллар обвалить. Все ради нас! Честное слово!
ПАТРИОТ    13.09.2019, 20:19
Оценка:  -3
ПАТРИОТ
Кличко пора познакомиться с внутренним убранством камер в СИЗО на Лукьяновке! Пока он занимался рэкетом на Владимирском рынке в 90-е, он этого избежал, но теперь, реально, пора! Пора!
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