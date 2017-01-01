В Киеве ночью горел ресторан

Возгорание возникло на кухне, огонь распространился в другие помещения. Но спасателям удалось остановить пожар.

В Киеве в ночь на 14 сентября в Подольском районе на улице Правды произошел пожар в одном из ресторанов. Об этом сообщает ГСЧС в субботу.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 03:50 ночи. По предварительным данным, возгорание возникло на кухне, огонь распространился в другие помещения. Но пожарным удалось остановить дальнейшее распространение пожара. В 05:00 пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м.

С огнем боролись 24 человека и пять единиц техники.

На момент возникновения пожара людей в заведении, кроме дежурного охранника, не было. Никто не пострадал.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание в электросети. Окончательную причину установит следствие.

Накануне произошел пожар в супермаркете Ашан в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza. Там загорелась печь в отделе с хлебо-булочными изделиями. Работники супермаркета потушили возгорание при помощи огнетушителей. Всех посетителей супермаркета эвакуировали.

Ранее на этой неделе из-за сжигания травы под Киевом сгорели три дома и пять авто.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet