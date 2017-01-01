В Киеве ночью горел ресторан
В Киеве в ночь на 14 сентября в Подольском районе на улице Правды произошел пожар в одном из ресторанов. Об этом сообщает ГСЧС в субботу.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 03:50 ночи. По предварительным данным, возгорание возникло на кухне, огонь распространился в другие помещения. Но пожарным удалось остановить дальнейшее распространение пожара. В 05:00 пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м.
С огнем боролись 24 человека и пять единиц техники.
На момент возникновения пожара людей в заведении, кроме дежурного охранника, не было. Никто не пострадал.
Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание в электросети. Окончательную причину установит следствие.
Накануне произошел пожар в супермаркете Ашан в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza. Там загорелась печь в отделе с хлебо-булочными изделиями. Работники супермаркета потушили возгорание при помощи огнетушителей. Всех посетителей супермаркета эвакуировали.
Ранее на этой неделе из-за сжигания травы под Киевом сгорели три дома и пять авто.
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